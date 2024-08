2 września rozpocznie się Budżet Obywatelski 2025. Rozpocznie się od zgłaszania projektów. Ich autorzy będą mieli na to czas do 15 września.

O kolejnej edycji budżetu, jej najważniejszych zmianach mówił w programie Rozmowa na 96 FM Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry.

Wartość tego budżetu to 9 mln zł. 10 proc. przeznaczamy na projekty pozainwestycyjne. Mieszkańcy mogą się integrować, tworzyć projekty, można stworzyć np. imprezę osiedlową, pikniki, potańcówki.

Inwestycje miękkie to jedna z nowości Budżetu Obywatelskiego. Miasto jest podzielone na pięć okręgów. Paweł Tonder poinformował, że głosować będzie można również na projekty drogowe.

Niecałe 30 projektów drogowych, one są głównie zlokalizowane w dzielnicach. To są zadania inwestycyjne, gotowe, one zostaną w budżecie wystawione i na nie też będzie można głosować.