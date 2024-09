– To olbrzymie wyzwanie i olbrzymia odpowiedzialność – mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski o organizacji tegorocznego Winobrania. To jego debiut jeśli chodzi o najważniejsze święto naszego miasta, a organizacja tego wydarzenia jest nie lada wyzwaniem. – W tym roku mocno stawiamy na winiarstwo – podkreślał prezydent i zaznaczył, że to dopiero początek nowego.

Miasto już od kilku dni coraz bardziej żyje nadchodzącym świętem. Na deptaku pojawiają się pierwsze stragany, w centrum rozkładają się sceny i miejsca z rozrywką i gastronomią. Najważniejsze mają być jednak domki winiarskie bo tam będzie można próbować regionalnych produkcji. Prezydent Pabierowski nie ukrywał zadowolenia z organizacji tegorocznego Winobrania i postawienia na akcenty winiarskie. Tegoroczne Winobranie ma być początkiem tworzenia nowego wymiaru kultury winiarstwa w regionie. – W Urzędzie miasta powołane zostaną nowe jednostki odpowiedzialne za kulturę winiarstwa w naszym mieście – mówił włodarz Zielonej Góry.

Przewiduję stworzenie stanowiska architekta do spraw zieleni oraz eksperta do spraw winiarstwa. Bardzo chciałbym żeby tegoroczne Winobranie było początkiem nowej, szerszej współpracy. Zbliżające się doświadczenia przelejemy na Festiwal Piwnic i Winnic, który będzie się odbywał w czerwcu. Od jutra to będzie takie preludium nowej jakości winiarskiej w naszym regionie

– Chce aby Zielona Góra jeszcze bardziej kojarzyła się z Winiarstwem. W kolejnych latach w mieście pojawi się więcej winorośli – mówił Pabierowski w Rozmowie na 96FM.

Na prawdę chce się skoncentrować na winiarstwie w szerokim aspekcie. Trunek jest końcowym elementem całego święta. Tak na prawdę jest ważna kultura, śpiew, tradycja i uprawa winorośli. Chodzi mi również o architekturę miasta, która jest historyczna i od zawsze była związana z kulturą winiarstwa

Już jutro Prezydent udaje się na urlop, a władzę w mieście przejmie Bachus. Cała romowa do zobaczenia na portalu wzielonej.pl i facebooku radioindex.