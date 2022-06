– Jako opozycja patrzymy rządzącym na ręce – mówi o sytuacji w sejmiku województwa lubuskiego radny Kazimierz Łatwiński z Prawa i Sprawiedliwości, który był przeciwny w poniedziałek udzieleniu absolutorium zarządowi województwa.

Dziś radny sejmiku tłumaczył tę decyzję w Rozmowie na 96 FM.

Taka jest nasza rola. Myślę, że nikt się na to nie obraża, żeby dać wyraz naszej krytyce, to wtedy nie głosujemy za absolutorium. Te opinie RIO odnoszą się do takiej finansowej poprawności sporządzenia budżetu. A to jest coś więcej. To jest głosowanie w oparciu o raport o stanie województwa.