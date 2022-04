Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie pandemicznym i w dobie przyjmowania uchodźców zza naszej wschodniej granicy.

Dziś w „Rozmowie na 96 FM” gościliśmy dyrektor lubuskiego oddziału NFZ Ewę Skrbeńską. Tematów sporo, między innymi kwestia Ukraińców. Jak wygląda proces obejmowania ich opieką zdrowotną?

Jeśli chodzi o organizację opieki dla uchodźców z Ukrainy – mają oni takie same prawo do opieki jak osoby ubezpieczone w Polsce. To jest podstawa do dalszych działań. Tych osób będzie więcej, ale musimy pamiętać, że jedynym kryterium, które decyduje o kolejności przyjęć, jest stan zdrowia. Nie jest istotne, jakiej jest narodowości, tylko ważne, by interwencja nastąpiła tu i teraz.