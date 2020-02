Burzliwie było dziś w Rozmowie na 96 FM. Ożywioną dyskusję prowadzili radni Zielonej Razem i Koalicji Obywatelskiej: Andrzej Brachmański i Marcin Pabierowski. Dzieli ich m.in. amfiteatr i Szpital Uniwersytecki, łączy kąpielisko w Ochli.

W audycji Radia Index padło pytanie, gdzie swoje źródło ma spór radnych Zielonej Razem z radnymi Koalicji Obywatelskiej?