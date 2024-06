– Wynik wyborczy był słaby, nie ma co zaklinać rzeczywistości – tak podsumowuje wybory do Parlamentu Europejskiego Mirosław Glaz, wiceprezes lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W poniedziałek partia ma zaplanowany zarząd wojewódzki, na którym podsumuje wybory europarlamentarne i samorządowe. Mirosław Glaz, który był gościem Rozmowy na 96 FM uważa, że ugrupowaniu zabrakło m.in. dobrego przekazu medialnego.

To, co robimy lokalnie, bo u nas jest sporo społeczników, czas by o tym więcej mówić. My często się nie chwalimy tym, co robimy.