– Ochrona zdrowia to priorytet dla mieszkańców regionu – mówi lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś rozpoczyna się dwudniowy Lubuski Kongres Zdrowia. Tematów do dyskusji nie zabraknie i nie wynikają one tylko z pandemii.

O zdrowiu w Lubuskiem mówiła przy okazji rozpoczynającego się kongresu w Rozmowie na 96 FM marszałek regionu.

Ochrona zdrowia to jest dla mieszkańców priorytet. Robiliśmy takie badania. Przygotowanie planu opiera się na rzetelnej diagnozie. Zrobiliśmy taką, jak również ocenę wdrażania obecnej strategii. Wykonaliśmy plan 2014-2020. Powstało m.in. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Na kongresie zostaną przedstawione kierunki kolejnych działań do 2030 roku. Jednym z ważnych punktów kongresu będzie psychiatria dziecięca. Co na jej rzecz robi się w regionie?

Tworzymy centra zdrowia psychicznego, utworzyliśmy już taką placówkę w Obrzycach, która bardzo dobrze jest oceniana. Zmiana polega na tym, że więcej świadczeń odbywa się ambulatoryjnie, wychodzimy do ludzi. Takie centrum jako pilotażowe prowadzimy dla dzieci i młodzieży w Zaborze. Udało się przygotować bardzo dobry projekt, który został sfinansowany z funduszy europejskich, z programu krajowego.

Rozmowy będą dotyczyć konieczności zwiększenia nakładów finansowych na leczenie. Lubuski Kongres Zdrowia odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Potrwa dwa dni. Cała Rozmowa na 96 FM nie tylko o zdrowiu do zobaczenia na wZielonej.pl.