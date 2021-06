– Parking przy szpitalu na pewno powstanie, choć w innej formie – mówił dziś Marek Działoszyński. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był gościem programu “Rozmowa na 96 FM”.

Działoszyńskiego pytaliśmy m. in. o spór szpitala z miastem, któremu lecznica wypowiedziała umowę na budowę parkingu wielopoziomowego na terenie szpitala.

Parking będzie, choć nie wielopoziomowy. Parking miał być jednym z elementów wykorzystania środków, które miały być przeznaczone na rewitalizację terenów szpitala. Przychodzi czas na to, by stworzyć porządne warunki do tego, by ludzie mogli się sprawnie przemieszczać.