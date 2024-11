Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten temat nie umknął w Rozmowie na 96 FM. Czy to może być historyczna prezydentura?

– Czas pokaże – mówił gość programu Marek Budniak, radny miejski Prawa i Sprawiedliwości, orędownik przyszłego zwycięzcy w wyścigu do Białego Domu.

Formacja PiS-u mocno trzymała kciuki za Trumpa.

W moim sercu pozostanie spotkanie z Trumpem w Warszawie. Nie było dotychczas takiego męża stanu w USA, który by tak chwycił Polaków za serca. Kadencja Trumpa to m.in. wojska w Warszawie, gwarantujące nam bezpieczeństwo. Jest szansa, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała.

Budniak ma obawy o dalszą współpracę z administracją wracającego na urząd prezydenta USA, ale obawy dotyczą obecnego polskiego rządu. Nie obawia się jednak „odpuszczenia” przez Trumpa Europy.

Nie wierzę w taką sytuację, że Trump machnie na Europę. To są “strachy na lachy”. Nie można tego lekceważyć. Europa ma ważne globalne miejsce. Stany Zjednoczone zawsze były gwarantem bezpieczeństwa. To jest rozsądna polityka, oczywiście taka, która nie będzie prowadzić do konfrontacji.