– Chcemy pokazać naszą uczelnię od środka – mówiła Małgorzata Ratajczak – Gulba. Kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego była gościem „Rozmowy na 96 FM”.

A rozmawialiśmy o dniu otwartym, do którego szykuje się nasz uniwersytet. Ten odbędzie się 1 marca. Cel? – Pragniemy zachęcić absolwentów szkół średnich do tego, by studiowali na naszej uczelni – mówiła Ratajczak-Gulba.

Pokazujemy to w budynku Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. To jest budynek przy Szafrana, duży, więc pomieści wystawców. Mamy dwanaście wydziałów i koła naukowe, które będą się prezentować.

– W planie jest również osiem wykładów popularno-naukowych – dodaje nasz gość.

To w trakcie trwania dnia otwartego młodzież może wejść do auli wysłuchać wykładu i wrócić do sali wystawowej. Na każdym ze stoisk wydziałów będą studenci i pracownicy dydaktyczni, więc z każdego poziomu będzie można się dowiedzieć wszystkiego.

Przypomnijmy, dzień otwarty odbędzie się 1 marca w godzinach od 9 do 14. W budynku Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.