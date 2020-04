Zobacz info

Jak dobrze promować kulturę? Kiedyś o wydarzeniach w królestwie informował herold. Dzisiaj mamy XXI wiek i wiele nowych możliwości komunikacji. Podczas spotkania ustalimy, jak najlepiej promować Twoja/Waszą działalność, czy trzeba za to płacić, a jeżeli tak, to ile. Porozmawiamy o tworzeniu wydarzeń na FB - o tym kiedy je robić, jakim językiem mówić, gdzie je promować, jak wzmacniać je w mediach tradycyjnych. Porozmawiamy o stronie na FB i Instagramie - jakie zasady stosować, kto musi mieć, co t...