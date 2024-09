– Szpital Psychiatryczny to konieczność. Niewykorzystanie tej szansy w postaci środków zewnętrznych byłoby dramatem – tak uważa Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, który był gościem Rozmowy na 96 FM.

Teren wprawdzie nie jest miejski, ale budzi sprzeciw części mieszkańców. Dawne miasteczko ruchu drogowego w opinii społeczników to nie jest dobre miejsce na lokalizację tej lecznicy. Pabierowski mówił w Radiu Index, że lokalizacja zaczyna zyskiwać również spore grono zwolenników. Włodarz miasta spotka się z mieszkańcami tej części Zielonej Góry we wtorek.

Co nas mobilizuje, to jest termin. Musimy tę decyzję podjąć szybko. Gdyby to nam przeszło koło nosa, to byłoby dramatem dla miasta. Ta lecznica musi być zlokalizowana blisko istniejącego szpitala. Poprzednik mój nie zabezpieczył terenów inwestycyjnych pod rozwój tego szpitala. Tak naprawdę nie mamy ich w mieście. Każda ingerencja będzie wiązała się z jakąś tam wycinką.