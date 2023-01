– Mieszkańcy sami do nas podchodzą – mówią o procesie zbierania podpisów pod projektem ustawy ws. in vitro przedstawiciele lokalnej Platformy Obywatelskiej. Radny miejski Marcin Pabierowski wraz z posłem Waldemarem Sługockim zbierał podpisy w sobotę na deptaku.

W Rozmowie na 96 FM Pabierowski przyznał, że zainteresowanie zielonogórzan jest spore. – Mieszkańcy rozumieją i chcą tej metody – stwierdził radny miejski.

Jeżeli ludzie chcą dziecka i można tym rodzinom pomóc, to jak najbardziej. Sam kiedyś wspierałem panią marszałek podczas specjalnej konferencji w tej sprawie w urzędzie marszałkowskim. Ten program jest bardzo ważny dla rodzin i dla dzietności. Zrobimy wszystko, by go urzeczywistnić.