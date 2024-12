Za kilkanaście dni odbędzie się sesja rady miasta, na której radni będą głosować nad przyszłorocznym budżetem. Poznaliśmy już opinię radnych Koalicji Obywatelskiej o tym ważnym dokumencie, a dziś o zdanie zapytaliśmy Marka Budniaka, radnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Ten zauważa między innymi spadek, jeżeli chodzi o pieniądze przeznaczane na inwestycje.

Zdaniem radnego jest również dostrzegalna kontynuacja planów poprzedniego prezydenta. Jak jednak przyznaje, jest to konieczne.

Nie ma żadnego trzęsienia ziemi. Jest po prostu wymuszona kontynuacja. To trzeba kontynuować, dokończyć to, co się rozpoczęło.