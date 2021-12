Łukasz Koszarek powróci dziś do hali CRS, ale już jako koszykarz Legii Warszawa. O 18:00 Enea Zastal BC zmierzy się z stołecznym klubem. Oba zespoły walczą o miejsce w ósemce i udział w Pucharze Polski, więc stawka będzie wysoka.

A jak to będzie w Zielonej Górze zagrać jako gość? O to pytaliśmy Koszarka w Rozmowie na 96 FM.

Przed spotkaniem numer Koszarka, z którym grał – 55 zostanie zastrzeżony i zawiśnie nad parkietem hali CRS. Będzie tam w sąsiedztwie „piątki” Mariusza Kaczmarka i „piętnastki”, z którą w Zielonej Górze grał Walter Hodge. Koszarek też przed przyjściem do Zastalu grał z numerem 15. Dziś pytaliśmy go, jaka historia wiąże się z numerem 55.

Już chciałem zmienić numer, bo rok wcześniej wprowadzono nową numerację od 0 do 99. Chciałem bardziej egzotyczny numer i wybrałem 55 po Jasonie Williamsie, który zawsze imponował asystami, a jego gra była inspirująca. Chciałem zrobić coś nowego dla siebie.

Legia ma problemy z kontuzjami, Zastal ma swoje, być może jeszcze większe problemy. Koszarka pytamy, kto będzie faworytem dzisiejszego spotkania.

Na pewno presja będzie dużo większa po stronie gospodarzy. My zagramy osłabieni brakiem dwóch ważnych zawodników. Dzisiaj byliby bardzo potrzebni, a będziemy łatać dziury. To jest tylko jeden mecz. Zobaczymy, jak to się potoczy.