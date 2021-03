Prezydent w Rozmowie na 96 FM. Gościem dzisiejszej porannej audycji był Jacek Milewski, włodarz Nowej Soli. Jak wygląda współpraca tego samorządu z Zieloną Górą? Jakie plany ma Lubuskie Trójmiasto, do którego należy jeszcze Sulechów?

Milewski widzi współpracę Lubuskiego Trójmiasto na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest Odra. W tym tygodniu Nowa Sól odkupiła udziały w statku Laguna od pięciu lubuskich gmin. Turystyka na Odrze ma scalać Lubuskie Trójmiasto.

Jakie jeszcze plany ma Lubuskie Trójmiasto?

Takim głównym zadaniem jest szybka kolej trójmiejska. I to jest w moim głębokim przekonaniu podstawa tego, co trzeba zrobić. Mówiło się o tym od lat. Czas od słów do czynów. Co zrobiliśmy dzisiaj dla kolei trójmiejskiej? Jest w tej chwili robione studium wykonalności dla przebudowy “Odrzanki”. Umieściliśmy przystanki trójmiejskie w studium. Mamy potwierdzenie z PKP, że one są brane pod uwagę.