Jakie wnioski płyną z Lubuskiego Kongresu Programowego Platformy Obywatelskiej? Przedstawiciele tej partii w regionie dyskutowali wczoraj w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Gościem Rozmowy na 96 FM był Marcin Pabierowski. Radny miejski Koalicji Obywatelskiej mówił w Radiu Index, że jedną z ważniejszych konkluzji wczorajszego spotkania była autonomia samorządów.

Aby pieniądze nie były sterowane centralnie, jak za PRL-u. Inwestycje nie powinny być sterowane z Warszawy. One powinny oparte o strategię rozwoju miasta i powinny być klarowane tutaj.

A jak pomóc Polakom, których dotyka szalejąca inflacja i rosnące raty kredytów?

Gotowe rozwiązanie to jest rozdzielenie polityki fiskalnej NBP od polityki rządu. To powinny być dwie niezależne instytucje. Powinny być wysłuchiwane głosy ekspertów i inna polityka finansowana. Znowu wybrano “Jastrzębia” na szefa NBP i będziemy mieli z tym problem. Kwestia praworządności, bo gdyby wpłynęło KPO, czyli pieniądze europejskie, to zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja gospodarcza oraz inflacja.