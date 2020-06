– Próbujemy wracać, oczywiście w rygorach, więc to powrót trochę kulawy – mówił Andrzej Buck, dyrektor biblioteki „Norwida” w Rozmowie na 96 FM. Zielonogórska książnica „odmraża się” stopniowo.

O obecnym funkcjonowaniu biblioteki, jej organizacji pracy, mówił nasz gość w rozmowie z Mateuszem Kasperczykiem. – Dziś jesteśmy taką dawną biblioteką, gdy byliśmy tylko wypożyczalnią książek – stwierdził w Radiu Index Buck.

To już jest trzeci albo czwarty tydzień. Próbujemy wrócić, oczywiście w rygorach, więc to powrót trochę kulawi. Wszyscy goście biblioteki pozostają tylko na parterze. Tam są zabezpieczone stanowiska. Każdy ma mierzoną temperaturę. My zapewniamy rękawiczki i płyny do dezynfekcji.