Kierowców czeka niebawem prawdziwa rewolucja komunikacyjna w mieście. Ruszyła budowa systemu ITS. Inteligentne sterowanie ruchem ma się pojawić na głównych ciągach komunikacyjnych w Zielonej Górze.

Dziś o komunikacji w mieście rozmawialiśmy z Krzysztofem Staniszewskim z Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze. Gość „Rozmowy na 96 FM” pytany był przez nas m.in. o to, które ulice zostaną objęte systemem.

Od ronda PCK ulica Długa, Konstytucji, aż do Wrocławskiej i z drugiej strony północna część Śródmieścia czyli Wojska Polskiego i Westerplatte. Na czym ma to polegać? Sterownik sygnalizacji świetlnej będzie się komunikować z autobusami przez aplikację. Autobus, który będzie jechał opóźniony, wyśle komunikat o tym, ze musi to nadrobić.