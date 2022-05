Budowa Obwodnicy Zachodniej naszego miasta – to jeden z tematów, który podejmowaliśmy w „Rozmowie na 96 FM”. Naszym gościem był radny wojewódzki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Łatwiński.

W tej chwili trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy są zainteresowani przebiegiem nowej drogi. Jakie wnioski? – Nie każdy może być zadowolony – mówił nasz gość.

Łatwiński dodaje, że obwodnica może być dużą szansą dla mieszkańców miasta.

To różnie można rozumieć, bo kiedyś mieliśmy propozycje w Zielonej Górze obwodnicy sześc. metrów od domu. To było nie do przyjęcia. Tutaj mamy znacznie większe odległości. Pamiętajmy, że obwodnica to szansa dla mieszkańców, którzy mają możliwości przemieszczania się do różnych dzielnic miasta czy poza miasto.