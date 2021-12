Jak powinien zareagować rząd Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Łukasza Mejzy? M. in. o to pytaliśmy Jerzego Maternę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Czy Mejza powinien odejść? – Sytuacja jest trudna – mówił Materna.

Sytuacja jest trudna, bo to minister z naszego województwa. Przykre to wszystko. Mam nadzieję, że jest niewinny jak deklarował. Powinien podać się do dyspozycji premiera i to wyjaśnić.