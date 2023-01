– Trochę się przyzwyczailiśmy do tego – przyznała w Rozmowie na 96 FM Ewa Habich, dyrektor I LO w Zielonej Górze, czyli najlepszej szkoły średniej w naszym regionie według miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.

W skali kraju szkoła uplasowała się na 84. miejscu. Brane są pod uwagę wyniki z egzaminów maturalnych i olimpiad.

Mówimy o 3 tys. 200 liceach, które także są w wielkich miastach, gdzie tradycje uniwersyteckie są od lat. My na tyle, na ile możemy też oczywiście współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Trochę się przyzwyczailiśmy i też wydaje mi się, że otoczenie też się przyzwyczaiło do tego. Ranking istnieje 25 lat i zawsze jesteśmy co najmniej “na pudle”.