Matura w dobie pandemii koronawirusa i trwającej wojny ukraińsko -rosyjskiej. O tym dziś rozmawialiśmy z Jarosławem Skorulskim.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta był gościem „Rozmowy na 96 FM”. A pytaliśmy o matury. – Niewiele się zmieniło w porównaniu z poprzednimi latami – mówił Radiu Index Jarosław Skorulski.

Podobnie jak w ub. roku matura ustna z języka polskiego i obcego jest dowolna. To uczniowie o tym decydują. Część z nich się na to decyduje, ale spora grupa podchodzi tylko do matury pisemnej.