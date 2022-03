– Panujemy nad sytuacją – mówił o przyjmowaniu dzieci i młodzieży ukraińskiej do zielonogórskich placówek oświatowych Jarosław Skorulski. Naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych był gościem Rozmowy na 96 FM.

Napływający uchodźcy z Ukrainy, którzy już zasilają polskie przedszkola i szkoły to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich samorządów, także dla Zielonej Góry.

Kryzys czy sytuacje kryzysowe permanentnie w oświacie się dzieją, poczynając od reformy, przez strajki, pandemię i teraz falę uchodźców, ale jak na razie panujemy nad sytuacją. To w jaki sposób nauczyciele i dyrektorzy podeszli do sytuacji jest wzorcowe. Dziękuję za to, co zrobili i za to, co planują jeszcze zrobić.