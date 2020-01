Zobacz info

Przychodzi Piątek - spotykasz się ze znajomymi i zaczynacie się zastanawiać... Gdzie, jak z kim ...? W opcji drugiej na spontanie idziesz do One Love - spotykasz masę znajomych i balujesz do rana... koktajl, szocik, koktajl, szocik, parkiet.. Czujesz to już ?! 🤩 TAK! 🤩 Takie właśnie PIĄTKI są GRZECHU WARTE !😍 Grzechu warty jest też DJ SELI Drogie Panie wierzcie lub nie -ale lepiej sprawdzić ! Towarzyszyć mu będzie nasz rezydent - Dj BST, a z takim duetem dajemy gwarancję, że będzie to mega e...