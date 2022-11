Czy Nowa Sól wyjdzie z tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych? Takie pytanie usłyszał dziś w Rozmowie na 96 FM Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

O podziale środków unijnych rozmawiali w ubiegłym tygodniu w Świebodzinie samorządowcy. – Bardzo się cieszę, że zwarliśmy szeregi – mówił dziś w Radiu Index włodarz Nowej Soli, którzy wierzy w sens dalszych rozmów z urzędem marszałkowskim.

My rozmawialiśmy wewnętrznie w zielonogórsko-nowosolskim ZIT-cie. Prosta zasada: jeżeli ZIT, który ma uwarunkowania formalne ma dostać per capita na mieszkańca te same pieniądze, co luźne partnerstwa, to po co ZIT?