Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z przedstawicielami rządów Czech i Słowenii są w trakcie podróży do Kijowa.

Dziś w Rozmowie na 96 FM gościliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Maternę, który przyznał, że sam jest zaskoczony tą informacją.

Jak wyczytałem z rana tę wiadomość to trochę przerażenie, ale z drugiej strony może takie ruchy są potrzebne. Pamiętajmy, że w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński wraz z prezydentami leciał do Gruzji. Tam jego głos poszedł w świat. Opamiętajmy się, róbmy wszystko, żeby zapobiec większym rozlewom krwi. Myślę, że jest to heroiczne, jeżeli ma urodzić coś pięknego, to chwała.