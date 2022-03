Czy jest szansa na porozumienie na linii Janusz Jasiński – Janusz Kubicki? To pytanie padło dziś w Rozmowie na 96 FM. Gościem był właściciel koszykarskiego klubu Enea Zastal BC.

Wicemistrzowie Polski ostatnio otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego 900 tys. zł. Czy jest szansa na porozumienie na linii magistrat – właściciel Zastalu i tym samym pieniądze z miasta?

Jasiński pytany był także o zobowiązania wobec byłych zawodników, które klub cały czas ma.

Czy my od 3-4 lat nie informujemy o naszym programie naprawczym? Robimy to. Jeżeli prezydent miasta do Falubazu dał 4 miliony więcej niż do nas, to ja mam pytanie, gdzie byłby Falubaz, gdyby nie te pieniądze i czy wtedy nie pisano o zawodnikach? Pewnie, że by pisano, chyba, że znalazłby się filantrop, który by te dziurę zasypał. My z żoną osobiście już takich pieniędzy nie mamy.