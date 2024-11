Jeśli już mamy inwestować pieniądze, to chcielibyśmy budować czy inwestować w te inwestycje, w te rzeczy, w te projekty, które docelowo też będą nam służyły oszczędnościami na przestrzeni lat. Oddłużanie miasta to też jest proces wieloletni, trzeba go już dzisiaj założyć i realizować nie tylko w najbliższym 2005 roku, ale także w kolejnych latach tej pięcioletniej kadencji, a może i dłużej. Bo niezależnie od tego, kto będzie dalej prezydentem, to powinien dbać o ten bilans finansów publicznych, żeby miasto nie zadłużało się jeszcze bardziej, tylko po to, żeby budować nowe rzeczy