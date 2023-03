Bezzasadny – w taki oto sposób apel o odwołanie wojewody Władysława Dajczaka przez większość radnych sejmiku województwa lubuskiego skomentował doradca wojewody z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Maćkowiak.

Gościa „Rozmowy na 96 FM” pytaliśmy o współpracę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z samorządem. A sam apel z lutego? – Nie zrobił na mnie żadnego wrażenia – powiedział Maćkowiak.

Myślę, że gdyby były tam merytoryczne argumenty, to by zrobił wrażenie. Jeśli chodzi o kardiochirurgię w Gorzowie, wojewoda wielokrotnie się wypowiadał na ten temat. Wojewoda wspiera, ale musi być to merytoryczne, Nie wiem, dlaczego ochrona zdrowia wzięta została na sztandary walki politycznej. To jest trochę dziwne.