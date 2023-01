Budowa szkoły w Łężycy – to główny temat „Rozmowy na 96 FM”. Dziś gościem był radny “Zielonej Razem” Filip Gryko, z którym rozmawialiśmy o tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

Szkoła powstanie, jest już pozwolenie na budowę. Co ciekawe, w tej chwili jest zaprojektowane małe boisko na dachu. Miasto jest jednak zainteresowane budową dużej szkoły, bo działka przeznaczona na dotychczasową jest dość mała. Z tego względu magistrat jest już po rozmowach z Lasami Państwowymi na wydzierżawienie większej działki pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Ta szkoła to jest rozwiązanie tylko na dziś, bo jest możliwe najszybsze. Mówiliśmy też o drugiej lokalizacji. Przez Lasy Państwowe wycięty został las i parę hektarów. Chcieliśmy pozyskać te grunty, podpisaliśmy umowę na dzierżawę, by zrealizować zadania rekreacyjne

Warto dodać, że Łężyca i osiedle Czarkowo się rozrasta stąd, o czym także mówiliśmy, istnieje konieczność zmiany dotychczasowych okręgów wyborczych.

Będziemy musieli zmienić okręgi wyborcze. Mamy na to rok, bo tam nam się zwiększa ilość mieszkańców i wyborców. Musimy to we wszystkich okręgach pozmieniać.