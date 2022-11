Gorąco zapowiada się dziś sesja sejmiku województwa lubuskiego. Podczas obrad głos chce zabrać prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Taki jest plan. A co z tego wyniknie?

M in. o tym rozmawialiśmy dziś z szefem zielonogórskiego klubu radnych „Zielona Razem” Filipem Gryką. Gość „Rozmowy na 96 FM” wspominał, że spór o unijne pieniądze w ramach ZIT-ów wciąż nie ma końca.

Niewiele się zmieniło oprócz tego, ze jest deklaracja 184 euro na osobę. My żądamy, prosimy, apelujemy, robimy wszystko, co można, aby było 300 euro. Prezydent będzie walczył do końca, choć niektórzy radni PO twierdzą, że jest już po temacie. Nie wiem, czy wystąpi i czy zostanie dopuszczony do głosu, bo do teraz jest to niepewne.