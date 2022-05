Jak radzić sobie z aktami wandalizmu w naszym mieście? Jak im zapobiegać? O tym dziś rozmawialiśmy z Filipem Gryko.

Radny „Zielonej Razem” był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Ostatnio wspominaliśmy o zdewastowanej Dolinie Gęśnika. Sprawcy sami przyznali się do winy. My pytaliśmy o to, co miasto może zrobić?

My byśmy chcieli podjąć rozmowy z komendantem policji, aby wzmocnić patrole w tych miejscach, gdzie pojawiają się grupy ludzi młodych, którzy nie zawsze zachowują się tak, jak powinni.

Gryko dodaje, że należy upubliczniać wizerunek sprawców aktów wandalizmu. W jakim celu? – Aby poczuli wstyd – mówił nasz gość.

Ja uważam, że głównie trzeba położyć nacisk na to, by to upubliczniać. Jest ten element wstydu, może to zadziała, plus patrole policji, jest wtedy szansa, że to się zmieni.

Dolina Gęśnika to nie jedyne miejsce, w którym jest niebezpiecznie. Przykładem? Plac Teatralny.

Tutaj też jest monitoring, plac jest świeżo oddany, ale stał się takim miejscem schadzek. Po godzinie 22 jest jedna wielka libacja i temu się tez będziemy przyglądali i już niedługo pewne kroki zostaną wszczęte.

“Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.