Ruszyła jedna z największych inwestycji na Jędrzychowie. Chodzi o kompleks sportowy przy ulicy Kąpielowej. Dziś w „Rozmowie na 96 FM” gościliśmy radnego „Zielonej Razem” Filipa Czeszyka, który pilotuje tę inwestycję.

Prace trwają. Na jakim są etapie?

Inwestycja przebiega bardzo dobrze, powinna być zakończona do końca listopada. To naprawdę jest finisz. Trawa sztuczna została zainstalowana. wkrótce będą następne rzeczy. Będą boiska do koszykówki ulicznej, do tego strefa relaksu i plac zabaw dla starszych dzieci.