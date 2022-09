– Jest pomysł, żeby jeszcze poszerzyć Miasteczko Winiarskie – mówił dziś Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielonej Razem, który był gościem wracającej po wakacyjnej przerwie Rozmowy na 96 FM.

Winobranie trwa. Weekend za nami. Radni mają już jednak swoje przemyślenia na temat święta wina w mieście.

Co cieszy, to duże zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych. Widać dużą liczbę samochodów, dużo osób. Zainteresowanie jest. Widać, że sporym zainteresowaniem cieszy się Miasteczko Winiarskie. Jest pomysł pana prezydenta, żeby w przyszłym roku nawet do pomnika Bachusa wystawiały się stoiska winiarskie.