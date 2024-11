– Projekt budżetu pokazuje, że nasze miasto może nadal rozwijać się dynamicznie – tak o planach władz miasta na przyszłoroczny budżet mówi Filip Gryko, radny miejski „Zielonej Razem”.

Gość Rozmowy na 96 FM cieszy się, że część inwestycji, zapoczątkowanych przez poprzednią władzę będzie kontynuowanych.

Nie ma takiej grubej kreski, nie ma zachowań nie fair. Jeżeli dane inwestycje były słuszne, były dobrze postrzegane przez Platformę, to widzę, że są realizowane. Choćby Obwodnica Zachodnia, Trasa Aglomeracyjna, remont wiaduktu na Zjednoczenia.

Gryko zwraca też uwagę m.in. na więcej środków przewidzianych na rewitalizację kamienic.

Praktycznie podwoił budżet na rewitalizację starówki. Dana wspólnota daje 50 proc. środków, a drugą połowę dostaje od miasta. Jeżeli te w sumie 6 mln zł się sprawdzi, to w mieście będzie to widać. Ponadto amfiteatr i pojawienie się pieniędzy już na projekty. To też jest ważne.