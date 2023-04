– Jeszcze nie zarejestrowaliśmy nowego klubu – mówi Filip Czeszyk, na dziś radny miejski klubu Zielona Razem, pytany o klub PSL Zielona 2050, czyli nowy projekt polityczny, w którym gość dzisiejszej Rozmowy na 96 FM ma się znaleźć.

W Radiu Index Czeszyk mówił o szczegółach nowego politycznego bytu w mieście i regionie.

Jeszcze nie zarejestrowaliśmy nowego klubu w radzie miasta, więc wciąż jestem w Zielonej Razem, ale to nie jest tajemnica, żeby klub PSL Zielona 2050 zarejestrować i pewnie to zrobimy. To nic dziwnego, że prezydent Kubicki współpracuje z PSL-em, bo współpracował już przy poprzednich wyborach. Tutaj chodzi o szerszy plan. Zbliżają się wybory parlamentarne, a nam chodzi o to, żeby opozycja demokratyczna wygrała te wybory i chcemy ją w tym wspierać.