O budżecie województwa rozmawialiśmy dziś z Edwardem Fedko. Radny sejmiku województwa lubuskiego z ramienia Samorządowego Lubuskiego, a także prezes Lubuskiego Trójmiasta był gościem Rozmowy na 96 FM.

Jednym z tematów był także Łukasz Mejza. Wirtualna Polska wciąż informuje o biznesach wiceministra sportu i posła, którego firma miała – jak donosiło dziennikarskie śledztwo – zachęcać do eksperymentalnej terapii zagranicą osoby nieuleczalnie chore. – Jeżeli się to potwierdzi, to jest to nikczemne – stwierdził Edward Fedko.

Niestety nie wygląda to najlepiej. Jeśli te fakty się potwierdzą, to jest to bardzo nikczemne. Ja z panem Łukaszem Mejzą rzeczywiście miałem kontakt przez 1,5 roku w jednym klubie. Powiedziałem mu uczciwie, że 1,5 roku wstydu mi wystarczy, a powiedziałem mu to 3 lata temu. Życzę mu, żeby to się szybko wyjaśniło, aczkolwiek zapowiedzi są mało interesujące. Ma być cały spektakl związany z jego działalnością. Jeśli to się potwierdzi, to naprawdę jest to nikczemne.

Fedko był pytany czy po tym dla 30-letniego parlamentarzysty będzie jeszcze miejsce w polityce?

To już wyborcy ocenią, bo to wyborcy wybierają do parlamentu. Natomiast czy powinien pełnić funkcję w rządzie? Myślę, że powinien podać się do dymisji. Jeśli nie on, to powinna być taka rekomendacja od rządzących, a co najmniej zawieszenie do czasu wyjaśnienia wszystkich kwestii.

Fedko uważa, że 30-letni mężczyzna wszedł na wysoki poziom i upadek może być bolesny. – Czy ja byłem oczarowany? Nie, mówiłem mu, że nauczył się kilku sloganów, a sam pewnie nie rozumiał, co mówi – zakończył radny sejmiku. Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.