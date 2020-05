Jaki jest stan lubuskiej kasy? To pytanie zadaliśmy dzisiaj w Rozmowie na 96 FM. Gościem Macieja Noskowicza była lubuska marszałek, Elżbieta Polak.

Jak mocno uderzy koronawirus w samorząd województwa? Nad tym tematem zastanawialiśmy w dzisiejszej audycji Radia Index. – Kwiecień był dramatyczny – przyznała wprost Elżbieta Polak.

Faktycznie, w każdej jednostce samorządu terytorialnego spadły prawie o 50 procent. W naszym regionie dotyczy to wpływów z PIT, CIT, ale również nie wpłynęła subwencja rządowa w oczekiwanym wymiarze. Spadek dotyczy prawie 4 mln zł. W innych regionach wojewodowie nie obcinali dotacji na PROW, na PO Ryby. U nas ten budżet w umowach, które nam przedstawiono, gwarantuje finansowanie programów tylko w pierwszym półroczu.

Marszałek województwa podkreśliła, że w ubiegłym miesiącu zabrakło w kasie województwa 20 mln zł. Co dalej? E. Polak wykluczyła możliwość zaciągnięcia większego kredytu.

Trzeba przewidzieć, że to nie tylko kwiecień. Firmy mają odroczone płatności w podatkach do końca maja, niektóre nawet dłużej. My liczyliśmy się z tym spadkiem, oszczędzaliśmy i w tym roku na pewno będziemy musieli przemodelować cały budżet, zwłaszcza w wydatkach bieżących. Nie chcemy zaniechać inwestycji, które praktycznie wszystkie są współfinansowane ze środków unijnych.