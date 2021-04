– Główną potrzebą mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto są drogi – mówił w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM Sebastian Jagiełowicz.

Dziś w porannej audycji zaglądaliśmy do zielonogórskich sołectw. Przewodniczący rady dzielnicy Nowe Miasto był gościem Radia Index. Na naszej antenie mówił m.in. o trwających inwestycjach.

W tej chwili na finiszu są m.in. drogi, które są realizowane w sołectwach Drzonków i Racula. W Drzonkowie jest to ulica Przytulna prowadząca na Osiedle Eden. W Raculi jest to np. długo wyczekiwana ulica Solarzów. Z takich rzeczy widocznych to jest też rondo w Kiełpinie.