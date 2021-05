– Budżet Obywatelski to są marzenia mieszkańców. To jest coś, co oni chcieliby mieć w swojej okolicy – mówił w Rozmowie na 96 FM Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. konsultacji społecznych.

Przedstawiciel magistratu pytany był o to, czemu w budżecie znajdują się inwestycje dotyczące dróg.

Tak naprawdę możemy powiedzieć, że każde zadanie powinno być realizowane z budżetu miasta. Budżet Obywatelski to kwota wydzielona z budżetu miasta. Cały czas podkreślamy, że to są marzenia mieszkańców. To, co oni chcieliby mieć zlokalizowane w swojej okolicy. Jeżeli droga dojazdowa jest teraz najbardziej potrzebna, to dlaczego nie poddać tego pod głosowanie?

Do głosowania ostatecznie dopuszczono 42 projekty. Część z nich została dopisana do listy po odwołaniu.

18 odwołań wpłynęło. 16 z nich rozpatrzono pozytywnie i ponownie przywrócono do głosowania.

Głosujemy online do 13 czerwca. Do głosowania uprawniony jest każdy zielonogórzanin. Do dyspozycji są dwa głosy. Jeden dla tzw. starej Zielonej Góry, a drugi na projekty z Dzielnicy Nowe Miasto. Link do głosowania znajdziecie TUTAJ.