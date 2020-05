Koronawirus uderzył i to dość mocno w Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. To niestety żadna niespodzianka, tego bowiem można było się spodziewać.

Dziś gościem w „Rozmowie na 96 FM” była dyrektor MZK Barbara Langner. Nasz gość wspomniał o stratach, jakie poniósł Miejski Zakład Komunikacji w wyniku pandemii.

Niestety przychody spadły o 50 procent w porównaniu do kwietnia. Ilość osób tez spadła w tych samych granicach. To jest strata 800 tysięcy złotych w pierwszym kwartale. To są spore ubytki. Mam nadzieję, że wzrośnie liczba osób przewożonych. Nie mamy innych źródeł dochodów niż sprzedaż biletów.