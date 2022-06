Powracają połączenia lotnicze z Babimostu do Turcji. Wczoraj z portu lotniczego wyruszył pierwszy wakacyjny kurs do tureckiej Antalyi. Dziś o lotach rozmawialiśmy z dr. Sławomirem Kotylakiem, radnym Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Gościa „Rozmowy na 96 FM” zapytaliśmy o to, czy spodziewa się dużego, by nie powiedzieć, olbrzymiego zainteresowania.

Ja się nie spodziewam, ja to wiem, jaka jest frekwencja na najbliższe loty. Jest ona bardzo wysoka, wypełnione są samoloty do ostatniego miejsca. Lubuszanie korzystają z tego połączenia, ale także Wielkopolski. Wiemy, że ten kierunek się sprawdza, bo nie jest to pierwszy rok.