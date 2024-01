Kara dla posła Łukasza Mejzy i praca w komisji ds. wyborów kopertowych – takie tematy podejmowaliśmy w „Rozmowie na 96 FM”. Dr Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy była naszą rozmówczynią.

Panią poseł poprosiliby o komentarz w sprawie kary, która została nałożona na Łukasza Mejzę. Przypomnijmy, poseł PiS-u musi zapłacić kwotę 78,5 tysiąca złotych za oplakatowanie miasta przed wyborami. Kucharska-Dziedzic komentując tę sprawę zwróciła się dość ironicznie do prezydenta Zielonej Góry.

Posłankę pytaliśmy również o pracę w komisji ds. wyborów kopertowych, której jest członkinią. Jak ona wygląda „od kuchni”?

To jest ogrom czytania dokumentów, nie wszystkie jeszcze spłynęły, bo to są wyroki sądowe, jak i raporty NIK-u oraz korespondencja z prokuraturą. Taką ogromną pracę wykonała Najwyższa Izba Kontroli, ale doniesienia do prokuratury nie spotkały się z reakcją prokuratury pana Ziobry.