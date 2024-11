– Sprawy światopoglądowe będą tematem przewodnim kampanii prezydenckiej – uważa Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Działacz ubolewa, że obóz rządzący nie zdecydował się na wystawienie wspólnego kandydata, a taką propozycję postulował szef „Ludowców” Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uzasadnieniem tej idei było to, że w wyborach 8 lat temu, kiedy wygrywał Andrzej Duda, to na początku kampanii też 80 proc. kampania miał Bronisław Komorowski, ale Andrzej Duda się rozpędził w tej drugiej turze. Pomni tej sytuacji zaproponowaliśmy rozstrzygnięcie sprawy już w pierwszej turze, za sprawą wyłonienia wspólnego kandydata. Ta propozycja została odrzucona, co uważam za błąd. Choć pan Nawrocki jest dziś szerzej nieznany, to jednak dostanie wystarczająco dużo czasu, żeby się “rozhulać”.