Dzieci dzisiaj żądają pewnej autonomii, nie chcą, żeby rodzice sprawdzali, z kim korespondują, co oglądają, co piszą. Natomiast ważne jest, żebyśmy budowali to wzajemne zaufanie, żeby dziecko jednak uchyliło rąbka tej tajemnicy, po to, żeby nie wpadło w sidła jakichś osób, które wykorzystują sieć do popełniania różnego rodzaju przestępstw