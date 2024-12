Sejm uchwalił w środę ustawę o zamrożeniu na poziomie 500 zł netto za MWh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca września 2025 r. Do końca marca przyszłego roku zamrożone ceny energii będą miały też samorządy i podmioty użyteczności publicznej.

To jedna z najważniejszych ustaw nad jakimi głosowano ostatnio w sejmie. – Pracowaliśmy nad 178 projektami do późnych godzin nocnych – mówiła w naszym studiu Elżbieta Anna Polak posłanka Koalicji Obywatelskiej.

To jest bardzo ważne dla gospodarstw domowych. Słyszeliśmy wcześniej sygnały, że pomimo wzrostu PKB do 4,7% i pomimo dobrych rokowań gospodarczych na przyszły rok jednak za energie płacimy dużo w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Jest to jedna z najwyższych cen i bardzo się ciesz, że ten projekt został przegłosowany jak i poprawki KO