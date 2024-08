6.miejsce w finale strzelania w trzech postawach zajęła na Igrzyskach Natalia Kochańska, która o wyższe miejsce walczyła praktycznie do ostatniego strzału.

– Tyle było po drodze trudności, że to nie było dla mnie łatwe strzelanie – i mimo to i tak z szerokim uśmiechem opowiadała o swoim osiągnięciu w “Rozmowie na 96FM” strzelczyni Gwardii Zielona Góra.

Jak usłyszałam, że jest finał z tym wynikiem to pomyślałam, że to nie możliwe. Tak naprawdę ostatnie 6 strzałów to były “dychy” więc bardzo mnie to cieszyło. I finał na tej imprezie przy tych warunkach to naprawdę spełnienie marzeń