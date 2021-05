Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. O trwającej edycji mówił w Rozmowie na 96 FM Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta miasta ds. konsultacji społecznych.

Zielonogórzanie zgłosili 68 projektów, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Weryfikację dotychczas przeszło 26 projektów.

Nie jest to ostateczna decyzja. Jest to ocena zespołu, który oceniał wnioski, czyli urzędników, jak również komisji ds. budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych. Wnioskodawcy mają pełne prawo, żeby odwołać się od tej decyzji. Co więcej, my w komentarzu dokładnie opisywaliśmy, co jest niemożliwe do zrealizowania.