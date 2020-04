– W wyborach powinno się wziąć udział – stwierdził na naszej antenie Bogusław Wontor. Poseł Lewicy mówił w Rozmowie na 96 FM, że bojkot zbliżających się wyborów prezydenckich, to jak oddanie walkowera.

Parlamentarzysta zaznaczył jednak na naszej antenie, że wybory w czasie epidemii nie powinny się odbyć.

Jest mnóstwo argumentów na nie. To jest prawda, tylko tyle, że rezygnowanie z oddania głosu, to praktycznie oddajemy walkowerem zwycięstwo kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, a myślę, że tym wyborcom, którzy chcą bojkotować, nie o to przecież chodzi.